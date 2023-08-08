Bazı aileler kayıplarını halen bulamadı... Rönesans'ın son bloğu da yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi bölgede devam ederken enkaz kaldırma işlemleri de sürüyor. Yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği, Hatay'da bulunan 250 konutlu Rönesans Rezidans'ın ayakta kalan hasarlı son bloğu da yıkıldı.

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6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il ağır bir hasar aldı. Resmi verilere göre 50 binden fazla vatandaş yaşamını yitirdi. Depremin bölgedeki ağır etkisi sürerken yaşamın normale dönmesi için çalışmalar da sürüyor.

Depremde en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında, yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans’ın son bloğu da ekipler tarafından yıkıldı. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde 2013 yılında tamamlandıktan sonra daireleri, ‘Cennetten bir köşe’ sloganıyla satılan Rönesans Rezidans’ın A bloğu depremde yıkıldı. Yan tarafına yıkılan rezidansın enkazı altında yüzlerce kişi hayatını kaybetti, birçok kişinin ise izine rastlanmadı.

Rezidansın ayakta kalan ve ağır hasar alan B bloğuysa ekiplerin başarılı çalışmasıyla yıkıldı. Rezidansın ayakta kalan bloğunun da yıkılmasıyla bölge tarlayı andırdı.

Yıkımın başarılı bir şekilde gerçekleştiğini dile getiren Hüseyin Yeter, “Burası Hatay Antakya Ekinci Mahallesi’nde bulunan Rönesans Rezidans. Burada bine yakın kişi hayatını kaybetti. Bizim operatörümüz kalan bloğun yıkımını yaptı. Önce makasla kolonları kesti daha sonra ekskavatör ile sallayıp binayı düşürdü. Başarılı bir yıkım oldu. Bu yıktığımız bloğun hasar almasının sebebi diğer bloğun üzerine devrilmesi. Biz de kalan bloğu başarılı bir şekilde yıktık. B bloğun beton kalitesi daha iyi. A blok ise kalıp çakma hatasından dolayı yıkılmış. Statik bir hata doğrusu, bunu gözlemledik” dedi.

Kaynak: İHA

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Deprem Hatay Kahramanmaraş
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