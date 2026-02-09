İstanbul'da Fırtına Alarmı! Valilik Saat Verdi, Yarın Öğlene Kadar Sürecek

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi için fırtına alarmı verdi. Valilik, akşam saatlerinden itibaren 6-8 kuvvetinde fırtına beklendiğini belirterek uyardı. Fırtına etkisini yarın öğlene kadar sürecek.

Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinde fırtınanın etkili olması bekleniyor. İstanbul Valiliği de fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, Marmara'da rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

YARIN ÖĞLENE KADAR SÜRECEK

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

