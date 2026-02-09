Tüm Sanıklar Tahliye Edilmişti: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Karara İtiraz Etti

TBMM’de staj yapan öğrencilere yönelik taciz iddiasıyla 4’ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nin tutuklu sanıkların tahliyesine ilişkin kararına, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti

Tüm Sanıklar Tahliye Edilmişti: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Karara İtiraz Etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) staj yapan öğrencilere yönelik taciz ve cinsel istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada verilen tahliye kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Meclis lokantasında çalışan sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tahliyelerine hükmedildi.

SAVCILIK TAHLİYE KARARINA İTİRAZ ETTİ

Mahkemenin tahliye kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen tahliye kararına itiraz etti.

Kaynak: DHA

