İstanbul'da Depreme Karşı Yüzyılın Dönüşümü: 300 Metrelik Sokakta 13 Bina Aynı Anda Yıkılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla İstanbul'da yenileme çalışmaları hız kazanırken, Bakırköy’de 13 riskli yapının aynı anda kentsel dönüşüme girdiği hummalı sokak çalışması havadan görüntülendi.

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Muhtemel büyük Marmara depremine karşı zamanla yarışan İstanbul’da, kentsel dönüşüm çalışmaları tarihi bir rekora imza atıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan "Yüzyılın Dönüşümü" projesinin en önemli sacayağı olan "Yarısı Bizden" kampanyası, megakentin tüm ilçelerinde karşılık bulmaya devam ediyor. Vatandaşların devlet desteğiyle binalarını yenilemek için gösterdiği yoğun ilgi, sahada daha önce benzeri görülmemiş toplu yenileme manzaralarını ortaya çıkarıyor.

300 METRELİK SOKAKTA ADIM BAŞI YIKIM

Kent genelinde yürütülen yenileme çalışmalarının en çarpıcı örneklerinden biri de Bakırköy'de gerçekleşiyor yaklaşık 300 metre uzunluğundaki tek bir sokakta yaşanıyor.

İstanbul'da Depreme Karşı Yüzyılın Dönüşümü: 300 Metrelik Sokakta 13 Bina Aynı Anda Yıkılıyor - Resim : 1

Deprem yönetmeliğine uygun olmayan ve risk taşıyan binalar için düğmeye basılan sokakta 13 bina aynı anda kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Binaların bir kısmının yıkımı tamamlanırken, kalan kısmı ise yıkım ekiplerinin müdahalesi öncesinde tamamen boşaltıldı.

İstanbul'da Depreme Karşı Yüzyılın Dönüşümü: 300 Metrelik Sokakta 13 Bina Aynı Anda Yıkılıyor - Resim : 2

DEVASA DÖNÜŞÜM ALANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tek bir sokakta yan yana ve karşılıklı duran 13 yapının aynı anda şantiye alanına döndüğü o devasa dönüşüm manzarası drona kamerasıyla havadan saniye saniye kaydedildi. Kuş bakışı çekilen görüntülerde, sokak boyunca neredeyse adım başı bir binanın iş makineleriyle yıkıldığı, moloz kaldırma çalışmalarının yapıldığı ve kentin deprem direncini artırmak adına yürütülen hummalı çalışma gözler önüne serildi.

Bakanlık yetkilileri, İstanbul genelinde hız kesmeden devam eden bu hamlelerle dayanıksız yapı stokunun hızla temizlenerek, yerini depreme dayanıklı, güvenli, modern ve estetik konutların almasının hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul kentsel dönüşüm Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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