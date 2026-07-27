DEM Parti'den 'Çerçeve Yasa' Çıkışı: Meclis'te 'Barış İzleme Kurulu' İstendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla parlamento gündemini ve 'Terörsüz Türkiye' sürecini değerlendirdi. Mevcut kanun tekliflerinde halkın temel sorunlarına çözüm üretilmediğini savunan Koçyiğit, yeni süreçle ilgili yürütülen yasal hazırlıklara ilişkin konuştu.

'YASA, SİLAHLARIN DEVREDEN ÇIKARILMASINI GÜVENCEYE ALMALI'

Koçyiğit, "Meclis'e gelmesi beklenen çerçeve yasa sonuç değil, yeni başlangıcın ilk adımını oluşturuyor. Yasanın kategorik ayrımlar içermemesi, barış sürecine katılmak isteyenleri kapsayıcı kapılar aralaması gerekiyor. Bu yasa, demokratik siyasete katılımı ve dönüşleri, silahların devreden çıkarılmasını hukuki güvenceye bağlamalıdır" şeklinde konuştu.

TBMM’DE 'BARIŞ İZLEME KURULU' ÖNERİSİ

Söz konusu kanun teklifinin geniş istişare zemininde hazırlanmasını da önemsediklerini vurgulayan Koçyiğit, kanun teklifinin yasalaşmasının ardından TBMM'de "barış izleme ve takip kurulu" oluşturulmasını istediklerini bildirdi.

DEM Parti heyetinin siyasi partilerle görüşmelerine devam ettiğini belirten Koçyiğit, bu hafta içerisinde de yoğun bir görüşme trafiğinin yaşanacağını söyledi. Kanun teklifi konusunda takvimin henüz netleşmediğini dile getiren Koçyiğit, teklifin Meclis tatile girmeden TBMM Adalet Komisyonu'na daha sonra TBMM Genel Kurul gündemine gelerek yasalaşmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA