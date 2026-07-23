Terörsüz Türkiye'de Ön Mutabakat Sağlandı! Çerçeve Yasa Pazartesi Günü Meclis’e Geliyor

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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, teklifin en geç ağustos ortasına kadar Genel Kurul’dan geçirilmesi hedefleniyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi partilerle gerçekleştirdiği temaslarda, yasanın Meclis kapanmadan çıkarılması yönünde genel bir uzlaşı zemini oluştu. Görüşmelerde yazılı bir taslak paylaşılmasa da, çerçeveye ilişkin karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

SÜREÇ AŞAMALI İLERLEYECEK

Temaslarda DEM Parti, Abdullah Öcalan’a hukuki statü tanınması, örgüt üyeleri arasında ayrım yapılmaması ve üst düzey yöneticilerin kapsam dışında bırakılmaması gibi taleplerini gündeme getirdi. Ancak Kurtulmuş’un, tüm adımların bir anda atılamayacağını belirterek sürecin aşamalı ilerleyeceği yönünde mesaj verdiği ifade edildi.

STATÜ YOK, KOŞULLARDA ESNEKLİK GÜNDEMDE

AK Parti’nin taslağında, Öcalan’a özel bir hukuki statü tanınmasına yönelik herhangi bir düzenleme yer almıyor. Buna karşın İmralı’daki cezaevi koşullarında sınırlı esneklikler gündeme gelebilir. Bu kapsamda, Öcalan’ın cezaevi kampüsü içinde bir çalışma alanına erişimi, farklı ziyaretçi görüşmelerine izin verilmesi ve örgüt yöneticileriyle iletişim kanallarının açılması gibi adımların değerlendirildiği belirtiliyor.

TAHLİYELER GÜNDEME GELEBİLİR

Taslakta ayrıca, silahlı ya da bombalı eylemlere karıştığı belirlenen kişilerin ceza sisteminin dışında bırakılmayacağı vurgulanıyor. Ancak cezaevinde bulunan ve “terör örgütü üyeliği” suçlaması kalkacak olan 4 binden fazla kişinin tahliyesinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Bu kişilerin cezaevinde geçirdikleri sürenin tahliye için yeterli sayılabileceği değerlendiriliyor.

Sürece ilişkin temaslarda Öcalan’ın da bazı eksiklikler görmesine rağmen düzenlemenin hayata geçirilmesini önemli bulduğunu dile getirdiği öne sürülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi