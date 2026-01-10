İstanbul’da Cami Avlusunda Silahlı Saldırı! Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

İstanbul Arnavutköy'de cami avlusunda yürüyen 60 yaşındaki Reşit Timuçin, silahlı saldırıya uğradı. Timuçin kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da Cami Avlusunda Silahlı Saldırı! Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
İstanbul'da olay, 7 Ocak'ta saat 18.45 sıralarında, Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Camii'nin avlusunda meydana geldi.

İstanbul’da Cami Avlusunda Silahlı Saldırı! Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Resim : 1

TETİĞE BASIP KAÇTI

DHA'daki habere ve iddiaya göre, cami avlusunda yürüyen Reşit Timuçin'e (60) yaklaşan kimliği belirsiz kişi belinden çıkardığı silahla ateş etti. Şüpheli saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

4 KURŞUN İLE HAYATTAN KOPTU

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücuduna 4 kurşun isabet ettiği belirlenen Timuçin kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI KAMERADA

İstanbul’da Cami Avlusunda Silahlı Saldırı! Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Saldırı anı caminin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, cami avlusunda yürüyen Reşit Timuçin'e arkadan gelen kimliği belirsiz şüphelinin silahla ateş ettiği anlar yer aldı. Öte yandan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da Cami Avlusunda Silahlı Saldırı! Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Resim : 3

Kaynak: DHA

