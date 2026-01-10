Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Şeyma Subaşı'dan İlk Açıklama: 'Tövbe Sürecinden Geçiyorum'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın test sonuçları pozitif çıkarken, Subaşı'nın kokain kullandığı tespit edildi. Şeyma Subaşı hakkında 18 Aralık'ta yakalama kararı verildi. Yurt dışında olan Subaşı, 30 Aralık'ta Türkiye'ye dönmüştü. İstanbul Havalimanı’nda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Ekibi tarafından gözaltına alınmıştı. Subaşı, savcılık ifadesinin ardından ‘yurtdışına çıkış yasağı’ adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

İLK KEZ AÇIKLAMA YAPTI

Şeyma Subaşı, test sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Subaşı sosyal medyada paylaştığı videoda, “Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim, geçeceğim. Kendim ve geleceğimle ilgili kararlar aldığım büyük bir dönemdeyim” dedi.

Geleceğiyle ilgili kararlar aldığı büyük bir dönemde olduğunu da söyleyen Subaşı, "Şu anda ve her zaman odağım sağlığım, kızım ve daha fazla inançla, sorumlulukla yaşamak. Zaten hep böyleydi, belki de yaşamamız gereken kaderi yaşıyoruz. Her şerde bir hayır vardır, yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum" diye konuştu.

Subaşı yaptığı açıklamada şunları anlattı:

"Sosyal medyadan ne kadar samimiyet geçer bunun aslında farkına varmadım ama hakkımda söylenen her şeyin farkındayım. Aynı zamanda kaderimin ve hayatımın ritminin, benim seçimlerimden olduğunun ve tüm yaşadıklarımın, öğrendiklerimin ve yol boyunca yaptığım her şeyin kendi seçimlerim olduğunun farkındayım. Hayatımın, kişisel gelişimimin sorumluluğunu tamamen ben alıyorum. Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim, geçeceğim.

Kendim ve geleceğimle ilgili kararlar aldığım büyük bir dönemdeyim. Şu anda ve her zaman odağım sağlığım, kızım ve daha fazla inançla, sorumlulukla yaşamak. Zaten hep böyleydi, belki de yaşamamız gereken kaderi yaşıyoruz. Her şerde bir hayır vardır, yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum. Hem kendime hem de bu sürecin içindeki herkese, beni anlayışla karşılayanlara buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Etrafımdaki enerjiyi de anlıyorum, iyi hissettiriyor tabii ki. İsteyen istediği şekilde anlıyor, sosyal medya dünyası. Biz de bunun içine girmişiz belki de.”

