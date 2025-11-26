İstanbul’da Bir Kadın ve İki Erkeği Öldürmüştü! Kanlı Gecenin Seri Katilinden İlk İfade

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Korkunç olay, İstanbul Büyükçekmece’de 10 Kasım gecesi yaşandı. Saat 22.30 sıralarında D-100 kara yolu yan yolda park halindeki otomobile yaklaşan bir kişi, araçta bulunan Emre Güçlü (31) ve Emrah Yılmaz’a (33) ateş ederek kaçtı. Yılmaz olay yerinde, Güçlü ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Emrah Yılmaz ve Emre Güçlü

OTEL ODASINDAN GELEN İHBAR KAN DONDURDU

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırı noktasının yaklaşık 20 metre ilerisindeki bir otelden de ihbar geldi. Otel görevlileri, odalardan birinde bir kadın cesedi bulduklarını bildirdi. Yapılan incelemede, silahla vurularak öldürülen kişinin 27 yaşındaki Melisa Kölekçi olduğu belirlendi.

Öldürülen Melisa Kölekçi.

3 GÜN ÖNCE OTELE YERLEŞMİŞ

Polis soruşturmasında eskiden galericilik yaptığı belirlenen Hakan K.'nın uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle iş yerini kapattığı öğrenildi. Melisa Külekçi (27) ile sevgili olan şüphelinin olaydan 3 gün önce otele -yerleştiği, genç kadının ise olay günü öğle saatlerinde otele geldiği tespit edildi.

POLİSLERE ANLATTI

Yapılan çalışmalarda şüpheli Hakan K.'nın yakalandığında polislere "Uyuşturucu bağımlılığı yüzünden ikimizde intihar etmeye karar verdik. Önce ben onu vuracaktım, sonra kendimi öldürecektim. Onun başına bir el ateş ederek öldürdükten sonra intihar etmekten vazgeçtim" dediği öğrenildi. Bu olayın ardından otelden ayrılan Hakan K., kendisine uyuşturucu temin ettiğini iddia ettiği Emre Güçlü ile Emrah Yılmaz'ı yanına çağırıp onları da intikam için öldürdüğünü söyledi.

Seri Katil Hakan K.,

EVİNE GİDİP KANLI ELBİSELERİ ÇIKARMIŞ

Cinayetlerin ardından yaya olarak olay yerinden ayrılan Hakan K.'nın evine giderek üzerindeki kanlı elbiseleri değiştirdiği ve babasına ait otomobile binerek seyir haline geçtiği tespit edildi.

Otomobille önce bir akaryakıt istasyonuna giden şüphelinin buradan çakmak gazı aldığı ardından aracı Avcılar'da terk ettiği, hemen yakınında peşindeki polisleri atlatmak için telefonunu açık şekilde bıraktığı belirlendi.

Seri Katil Hakan K.,

BİN 240 SAAT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Cinayet Büro Amirliği, yaya olarak kaçmaya devam eden şüpheliyi yakalamak için 432 ayrı kameradan bin 240 saat görüntüyü inceledi.

İncelemeler sonucunda polis ekipleri şüphelinin Avcılar, Firüzköy'de saklandığı evi belirledi. Boş bir binada kalan Hakan K. yakalanarak gözaltına alındı.

ÜZERİNDEN PARÇALARA AYRILMIŞ TABANCA BULUNDU

Yapılan incelemede şüphelinin üzerinde cinayetlerde kullandığı değerlendirilen 9 mm ruhsatsız bir tabanca bulundu. Ancak tabancanın namlusunun söküldüğü ve parçalara ayrılmış bir halde olduğu görüldü. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere 'Uyuşturucunun etkisiyle başka kimseye zarar vermek istemiyordum. Bu nedenle silahı söktüm" dediği öğrenildi.

'YAKINDA ÜNLÜ OLACAĞIM GÖRÜRSÜNÜZ'

Soruşturmayla ilgili ortaya çıkan yeni bir detayda ise şüpheli Hakan K.'nın bindiği bir taksi şoförü ile alışveriş yaptığı, bir market çalışanına "Şimdi beni tanımıyorsun ama yakında çok ünlü olacağım. Görürsünüz" dediği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayla ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde öldürülen Melisa Külekçi'nin otele girdiği anlar yer aldı.

Olayın ardından otelden çıkan Hakan K.'nın kendisini bekleyen içinde öldürdüğü iki kişinin bulunduğu otomobile yaklaştığı anlarda görüntülere yansıdı. Öte yandan şüphelinin firarda olduğu dönemde bir marketten alışveriş yaptıktan sonra 'Yakında ünlü olacağım' diyerek çalışanla tokalaştığı anlarda da görüntülendi.

7 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Daha önceden 7 suç kaydı olduğu tespit edilen Hakan K., Cinayet Büro Amirliğinde resmi ifade vermeyi reddederek susma hakkını kullandı. Hakan K. sevk edilirken basın mensuplarının 'Neden öldürdünüz' sorusuna da cevap vermedi.

