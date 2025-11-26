Bu Kez Pasta Zehirledi, 12 Öğrenci Hastanelik Oldu
Türkiye'de peş peşe patlak veren zehirlenme vakalarının ardı arkası kesilmiyor... Osmaniye’deki Mustafa Özden Ortaokulu’nda dışarıdan alınan pastayı tüketen 12 öğrenci rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.
Son zamanlarda artışa geçen gıda zehirlenmelerinin son adresi Osmaniye oldu. Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Mustafa Özden Ortaokulu'nda Öğretmenler Günü nedeniyle dışarıdan aldıkları pastayı yiyen 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: ANKA