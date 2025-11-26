'Hastalarımızın Rehin Tutulduğu Günler Geride Kaldı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti iletmek istiyorum. Katılımcılarımıza Başkent Ankara'ya hoş geldiniz diyorum. Çıkan sonuçların milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın iftihar ettiği Aziz Sancar Hocamıza da kıymetli ömürler diliyorum.

İnsanın asli varlığına musallat olan marazlardan kurtarmak hastalıklarını dindirmek meselesi insanlık tarihi kadar eskidir. Esasında bütün kadim geleneklerin dinlerin ve felsefe akımlarının nihai amacı insanın konumunu muhafaza etmektir.

İnsanın sağlıklı, özgür ve onurlu bir hayat sürmesinden daha kıymetli bir şey yoktur.

Doktor hekim ve tabip kelimelerinin kökenlerinde iyileştirme anlamları olduğu kadar bilgelik ve hikmetle birlikte halden anlam vasıflarının bulunması boşa değildir.

Para kazanmayı rantı çıkarı kar hırsını teşvik eden kapitalist sistem hayatın pek çok alanı gibi tıpla ilgili paradigmayı dönüştürüyor.

Ataların ifadesiyle sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir. Yani sağlık her işin başıdır.

İnsanın sağlığı ve hastalığı sömürülemez. Paraları yetmeyince hastalarımızın rehin tutulduğu günler inşallah bir daha gelmemek üzere geride kaldı. Son 23 yılda sağlığa büyük önem verdik, yaygın, kaliteli ve ekonomik bir sağlık sistemini hayal olmaktan çıkarıp halkımızın hizmetine sunduk.

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'nin 300 yataklı ek binası ile Kahramanmaraş 600 yataklı Devlet Hastanesi'ni yıl bitmeden açacağız.

Donanım ve sağlık alt yapısında dünyada birinci ligde olmamız yetmez. Bilimsel araştırmalarda ve tıbbi cihaz üretiminde de dünyanın en iyi ülkesi olmalıyız."

