Belediye Otobüsü ile Ambulans Çarpıştı, Yaralılar Var

Fatih'te İETT otobüsü, caddede sönüş yapan ambulansa çarptı. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık personeli ve hasta olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Fevzipaşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38B hat numaralı Sultangazi-Vezneciler seferini yapan İETT otobüsü, caddeye dönüş yapan ambulansa çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık personeli, hasta ve otobüste bulunan 1 yolcu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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