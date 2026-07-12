Belediye Otobüsü ile Ambulans Çarpıştı, Yaralılar Var

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Kaza, Fevzipaşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38B hat numaralı Sultangazi-Vezneciler seferini yapan İETT otobüsü, caddeye dönüş yapan ambulansa çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık personeli, hasta ve otobüste bulunan 1 yolcu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

🔴 Fatih'te meydana gelen kazada yaralı sayısı 5'e yükseldi



📌 Ambulans ile İETT otobüsünün çarpıştığı anların görüntüsü de ortaya çıktıhttps://t.co/BbEgOcmHMb https://t.co/KkR4yZtku1 pic.twitter.com/ucZLHPETnJ — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 12, 2026

Kaynak: İHA