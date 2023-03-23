İstanbul'da 3 hastane daha tahliye edilecek

Olası bir İstanbul depremine karşı hastanelerde incelemeler sürerken, 3 hastanin daha tahliyesine karar verildi.

Son Güncelleme:
İstanbul'da 3 hastane daha tahliye edilecek

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından olası İstanbul depremine karşı hastane binalarında incelemeler devam ediyor.

Son olarak tahliye edilecek hastaneler arasına 3 hastane daha katıldı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin B ve C bloklarında halihazırda yürütülmekte olan hizmetler, aynı kampüste bulunan Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Prof. Dr. Asaf Ataseven ek binası ile Sultanbeyli Devlet Hastanesinde sürdürülecektir” ifadelerini kullandı.

Koca,  İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacını karşılamak için Gümüşsuyu ek binasında ilave kapasite oluşturulacağını açıkladı.

Yapılan ilk incelemelerin ardından İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri ile Kağıthane Devlet Hastanesi’nin tahliye edilmesine karar verilmişti.

Listeye yeni eklenenlerle beraber, İstanbul'da tahliyesine karar verilen kurum sayısı 6'ya ulaştı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan B ve C bloğun da tahliye edilmesine karar verildi. Bu binada bulunan klinikler Bahçelievler Devlet Hastanesi ve İstanbul Fizik Tedavi Hastanesine tahliye edilecek.

Kağıthane Devlet Hastanesinin Şişli Hamidiye Etfal Hastanesine taşınma işlemleri tamamlandı.

Tahliye edilecek diğer hastanelerdeki taşınma hazırlıkları sürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
hastane Deprem
Son Güncelleme:
SBK’nın ihbarıyla başlatılmıştı: Suçluyu kurtaran değil suçluyu yazan hakim karşısına çıktı Suçluyu kurtaran değil suçluyu yazan hakim karşısına çıktı
KESK Eş Genel Başkanı'ndan atama kararı açıklaması: 'İktidar çok popülist politikalar izliyor' KESK Eş Genel Başkanı'ndan atama kararı açıklaması: 'İktidar çok popülist politikalar izliyor'
WhatsApp'tan iki yeni özellik. Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak WhatsApp'tan iki yeni özellik. Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak
En aksi 3 burç.. Her şeyin tersini yapar insanı deli ederler En aksi 3 burç.. Her şeyin tersini yapar insanı deli ederler
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası piyasayı karıştırdı: Doları olanlar şaşkın Merkez Bankası piyasayı karıştırdı: Doları olanlar şaşkın
53 ilde yapılan son anketi canlı yayında açıkladı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları! 53 ilde yapılan son anketi canlı yayında açıkladı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları!
AKP'de hangi bakan hangi ilden aday olacak? İBB Başkan adaylığı için düşünülen isim de ortaya çıktı! AKP'de hangi bakan hangi ilden aday olacak? İBB Başkan adaylığı için düşünülen isim de ortaya çıktı!
İslam Memiş 'kritik gün geldi' dedi ve uyardı: 'Görmeden pozisyon almamak gerek' İslam Memiş 'kritik gün geldi' dedi ve uyardı: 'Görmeden pozisyon almamak gerek'
HDP seçmeninin yüzde kaçı Kılıçdaroğlu'na oy verir, araştırmalar ne diyor? HDP seçmeninin yüzde kaçı Kılıçdaroğlu'na oy verir?