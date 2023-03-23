KESK Eş Genel Başkanı'ndan atama kararı açıklaması: 'İktidar çok popülist politikalar izliyor'

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncelikli olarak deprem bölgesinde görevlendirilmek üzere 45 bin öğretmen ataması yapılacağına ilişkin sözlerini değerlendirdi.

Bozgeyik, “Diyelim ki bu 45 bin öğretmenin 10 bini Hatay’a, Adıyaman’a, Kahramanmaraş’a atandı. Bu öğretmenler burada nerede kalacaklar? Halka bile çadır bulamayan, su bulamayan bir iktidarın on binlerce kamu emekçisini bölgeye çağırdığında bunların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve lojistiğini sağlaması gerekiyor” dedi.

"EN AZ 100 BİN ATAMA"

"Eğitimin ihtiyacı olan atama sayısının 45 bin olmadığını belirtmek istiyorum. Özellikle birinci dönem eylül ayı başında 100 bini aşan bir öğretmen ihtiyacı olduğunu biz ifade etmiştik" diyen KESK Eş Genel Başkanı, "Bugün açısından da Türkiye’de atanamayan 450-500 bine yakın öğretmen var. Doğal olarak öğretmen ihtiyacının karşılanması açısından 45 bin sayısı önemli kısmen az da olsa ihtiyaçları giderebilecek boyutta olsa da yeterli olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Yine öğretmen atama sayısı yetmiyor. Çünkü öğretmen atama kriterlerinin değiştirilmesi gerekiyor. KPSS’de yüksek puan alan eğitim emekçisi arkadaşlarımız iktidar gibi düşünmediği muhalif olduğu gerekçesiyle mülakatta, güvenlik soruşturmasında elenerek atamaları yapılmamaktadır. Bunlarından da ortadan kaldırılıp en az 100 bine yakın eğitim emekçisinin atanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bozyiğit şunları söyledi:

“SEÇİME GİDERKEN İKTİDAR ÇOK POPÜLİST POLİTİKALAR İZLİYOR”

“Seçime giderken iktidar çok popülist politikalar izliyor. Bir yıl içerisinde konutları yapacağını ve halka teslim edeceğini söylüyor. Oysaki bilimsel veriler ve mühendislik değerlendirmeleri bunun mümkün olmadığını bizlere gösteriyor. Yine depremin üzerinden 45 gün geçti bölgede birçok okul yıkılmış durumda. Örneğin ne kadar öğretmenimizi kaybettik ne kadar öğretmenimiz yaralanmış bunlar henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmadı ancak bunların da kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor.

“OKULLAR AÇILMADAN HASARLI BİNALAR TEST EDİLMELİ”

Bakanlık açıklama yaptı. Özellikle Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya gibi bazı deprem bölgelerindeki kimi ilçelerde okulların 27 Mart’ta açılacağını söyledi. Doğal olarak okullar açılmadan önce binaların güvenliği test edilmeli, hasarlı binaların eğitime açılmaması gerekiyor. Yine deprem bölgesinde çalışacak olan eğitim emekçilerinin barınma sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Diyelim ki bu 45 bin öğretmenin 10 bini Hatay’a, Adıyaman’a, Kahramanmaraş’a atandı. Bu öğretmenler burada nerede kalacaklar? Halka bile çadır bulamayan, su bulamayan bir iktidarın on binlerce kamu emekçisini bölgeye çağırdığında bunların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve lojistiğini sağlaması gerekiyor. 14 Mayıs’a giderken bir seçim atmosferinde yine gerçekten hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda birçoğu hayata geçirilemeyecek ancak bir algı yaratarak yeniden iktidarı kazanmaya dönük adımlar olduğunu ifade etmek isterim.”