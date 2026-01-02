İstanbul’da 2 Aylık Bebeğin Şüpheli Ölümünde Korkunç Detaylar... Bebeğin Öldüğünü Fark Edip Yemek Hazırlamışlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Fatih’te 30 Aralık’ta yaşanan olayda, Yaren Y. isimli kadın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak 2 aylık bebeğinin nefes almadığını bildirdi. Eve sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bebeğin ölümü şüpheli bulununca polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, bebeğin 5 Kasım’da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3,2 kilogram olarak doğduğu ve 7 Kasım’da taburcu edildiği öğrenildi. Ölümünden önce bebeğin ağırlığının 2 kilograma düştüğü ve karın bölgesinde içe çökme olduğu tespit edildi.

3 GÜN BOYUNCA BESLENMEMİŞ

Anne Yaren Y.’nin ifadesine göre, bebeğin son 3 gündür beslenmediği iddia edildi. Anne, bebeğin ölümünden yaklaşık 12 saat sonra 112’yi aradığını söyledi. Aile üyelerinin ifadeleri ise çelişkili bulundu. Bu gelişmeler üzerine anne Yaren Y., birlikte yaşadığı ve bebeğin babası olan Bilal Y., anneanne Aysel Y. ve dede Yasin Emre gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne, baba ve büyükanneler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'NÜFUSA GEÇİRMEYİ UNUTTUM'

Y.Y. emniyetteki ifadesinde, ‘Eşim ile 2024 yılının ilkbaharında sosyal medya aracılığı ile tanıştım. Biz görüştüğümüz süre zarfında kendisini İstanbul’a çağırdım. O da benim yanıma geldi. Biz ilk kez yüz yüze görüştük. Annem ve babam evdeyken ben onu eve çağırdım. Bir hafta bizim evimizde kaldı. Bu süre zarfında annemle babam da bizimle birlikteydi. Sonrasında annem ona 'kızımla niye yattın' diye kızdı ve onu evden kovdu. O da Aydın’a geri döndü. Bir daha da beni aramadı ve biz görüşmedik. Eşim gittikten sonra hamile olduğumdan şüphelendim. Anneme korktuğum için öz teyzem olan N.S.’ye söylemek istedim. Teyzemde hamile olduğumu görünce babası kim diye sordu bende eşimi söyledim. Daha sonra teyzemin yanından ayrıldım ve annemle babamın yanına geldim. Yaklaşık 1 hafta sonra anneme hamile olduğumu söyledim. Annemle babama söyledikten sonra da eşimi arayarak hamile olduğumu söyledim. O da 'tamam' dedi ve tekrardan beni aramadı. Hamilelik sürecimde düzenli olarak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittim, 6 haftada bir olacak şekilde rutin kontrollerime gidiyordum, bebeğin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yoktu. 15 gün hastanede sezeryan ile doğum yaptığım için beni tuttular. Bu süre zarfında babam yanımda bulunmaktaydı. Bebeğim de erken doğum yaptığım için yoğun bakım ünitesindeydi. Annem çalıştığından dolayı yanıma ara sıra beni görmeye geliyordu. Doğumdan sonra annemle babamla kaldığım eve geçtim ve bebeğimi orada bakmaya başladım. Bebeğin babasına bebeğimiz olduğunu söyledim. İstanbul’da olduğu için hemen yanımıza geldi ve bizimle birlikte kalmaya başladı. Nüfusa gitmeyi unuttum ve bu yüzden de bebeği herhangi bir yere kayıt ettirmedim ve Türkiye Cumhuriyeti Kartı almadım’ dedi.

ANNEDEN ÇARPICI İFADELER

Anne Yaren Y., ifadesinde sosyal medya üzerinden tanıştığı imam nikahlı eşinden hamile kaldığını ve bebeğin bakımını babasının üstlendiğini belirtti. Son olarak bebeğe 31 Aralık sabah saat 11:00 civarında baktığını ve mamayı reddettiğini ifade etti.

Anne Yaren Y., şunları söyledi: “Saat 11:00'da uyanık bir şekilde bebeğe mama vermeye çalıştım ama bebek mamayı yemedi. 3 gündür mamasını hiç tüketmediğinden dolayı ben de bebeği zorlamadım ve yerine bıraktım. Saat 14 sıralarında oğlumun nefesi kesildi. İlk önce eşim oğlumun nefes almadığını fark etti. Herhangi bir müdahalede bulunmadık ve bebeğin nefes alışverişi tamamen kesilince biz de aynı şekilde yatağa bıraktık. Bebeğin öldüğünü fark ettikten sonra bebeği yatağa bıraktık ardından yemek hazırladık.

'MAMA VERME BIRAK ÖLSÜN'

Babama neden ambulansı aramadığımızı sorduğunda "şu an çalışmıyorlar, ben vakti geldiğinde arayacağım" dedi. Babam bütün vakit namazlarını kıldıktan sonra akşam ambulansı arayalım dedi ve Bilal ambulansı çağırdı. Yaklaşık 3 gündür bebeğimi beslememe izin vermiyordu. Bebeği babam bilerek aç bırakıyordu. Ben ve Bilal mama vermek istiyorduk, ancak babam mama vermemizi engelleyerek 3 gün boyunca mama verdirtmedi. Aynı zamanda ‘Yaren mama verme bırak ölsün’ diyordu ve beni engelliyordu.”

Kaynak: DHA