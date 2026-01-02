Esenler’de Şoke Eden Olay! 1 Aylık Bebek Otobüs Durağına Bırakıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Esenler ilçesi Oruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na 25 Aralık'ta puset içerisinde bırakılan bebeği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 1 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebeğin sağlık kontrolünü yaptı. Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

