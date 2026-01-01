İstanbul'da Açlığa Terk Edilen 2 Aylık Bebek İle İlgili Detaylar Ortaya Çıktı! 3 Kilo Doğdu, 2 Kilo Öldü

Fatih’te 5 Kasım’da 3,2 kilogram olarak dünyaya gelen ve 55 gün sonra yaşamını yitiren 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Şüpheli bulunan ölümde, bebeğin yeterli şekilde beslenmediğinin belirlenmesi üzerine anne ile nikâhsız birlikte yaşadığı bebeğin babası ve aynı evde bulunan anneanne ile dede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Fatih’te 30 Aralık günü meydana gelen olayda, Y.Y. adlı kadın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak iki aylık bebeğinin nefes almadığını ve tepki vermediğini bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım’da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3 kilo 200 gram ağırlığında doğduğu ve iki gün sonra taburcu edildiği tespit edildi. Doğumdan 55 gün sonra hayatını kaybeden bebeğin kilosunun 2 kiloya düştüğü, karın bölgesinde ise belirgin bir çökme olduğu öğrenildi.

‘SON 3 GÜNDÜR BESLEMEDİM’ İFADESİ

İncelemeler sırasında annenin, bebeğin ölümünden yaklaşık 12 saat sonra acil hattını aradığı, ifadesinde bebeği son üç gündür beslemediğini söylediği ve evdeki diğer aile bireylerinin çelişkili beyanlarda bulunduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine anne Y.Y., resmi nikâhı olmadığı ve bebeğin babası olduğu öğrenilen B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. gözaltına alındı. Olayla bağlantılı dört şüpheli hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

'BEBEĞİN SURATI BEMBEYAZDI'

Bina sakini Gündüz Karabıyık, "Saat 21.00 sıralarında kapıya ambulans geldi. Camdan baktığımda aşağıdan 3 kişi çıktı. Ellerinde bir bebek vardı. Zaten bebeğin suratı bembeyazdı. Bir saat sonra bekçiler geldi. Yarım saat sonrada polisler geldi. İfade verir misin, dediler tabi dedim. Tabi tanıyorum, aşağı yukarı 10 senedir buradalar ama girip çıkarken merhaba, merhaba. Ben ilk defa dün gece kızı gördüm. Ama yönetici kızın burada yaşadığını biliyormuş. Babaannesinde yaşıyormuş, o rahatsızlanınca ondan sonra kızlarını yanına almışlar. Duyduğuma göre eve erkekler girip çıkıyormuş. Ben onları misafir zannettim. Bir şey mi oldu da ambulans geldi diye düşündüm. Benim bir alt katımda oturuyorlar ama bir ağlama sesi hiçbir şey duymadım’’ ifadelerini kullandı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

