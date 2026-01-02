Selma Öğretmenin Şüpheli Ölümü! 9'uncu Kattan 2'nci Kata 'Düştüğü' İddia Edildi

Giderek katlanan şüpheli kadın ölümlerine bir yenisi daha eklendi... Samsun'da bir okulda müdür yardımcısı olan Selma Zaman, 9. kattan 2. kata 'düştüğü' iddia edildi. Selma Zaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Selma Öğretmenin Şüpheli Ölümü! 9'uncu Kattan 2'nci Kata 'Düştüğü' İddia Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’un İlkadım ilçesinde, Hezarfen Ahmet Çelebi İlkokulu’nda müdür yardımcısı olduğu öğrenilen Selma Zaman (42), 10 katlı binanın 9. katından 2. kata 'düştüğü' iddia edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Selma Zaman, itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden alınarak ambulansla Samsun Şehir Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Selma Zaman, yapılan müdahale rağmen hayatını kaybetti.

Polis, Selma Zaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

Karaman’da Kadın Cinayeti! Fatma, Boşanma Davasını Konuşmak İçin Gitti, Katledildi!Karaman’da Kadın Cinayeti! Fatma, Boşanma Davasını Konuşmak İçin Gitti, Katledildi!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun şüpheli ölüm
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Esenler’de Şoke Eden Olay! 1 Aylık Bebek Otobüs Durağına Bırakıldı Şoke Eden Olay! 1 Aylık Bebek Otobüs Durağına Bırakıldı
Korkunç Kaza! Metrelerce Yükseklikten Dereye Uçtu, Son Anda Atlayarak Kurtuldu Metrelerce Yükseklikten Dereye Uçtu, Son Anda Atlayarak Kurtuldu
ÇOK OKUNANLAR
İnfaz Düzenlemesinde Af Gibi Değişiklik! 50 Bin Hükümlüye Tahliye Kapısı Aralanıyor İnfaz Düzenlemesinde Af Gibi Değişiklik! 50 Bin Hükümlüye Tahliye Kapısı Aralanıyor
Skoda Türkiye’de Gelenek Bozulmadı: Ahmet Yüce Bu Yıl da Çalışanlarına İkramiye Dağıttı Skoda Türkiye’de Gelenek Bozulmadı: Ahmet Yüce Bu Yıl da Çalışanlarına İkramiye Dağıttı
ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor! Trump, İran'ı Uyardı, Tahran'dan Yanıt Geldi ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor! Trump, İran'ı Uyardı, Tahran'dan Yanıt Geldi
Balıkesir Sındırgı'da Deprem Balıkesir Sındırgı'da Deprem
Borcu Olan Devlet Hastanesine Gidemeyecek! Milyonlarca Kişiye Kötü Haber Borcu Olan Devlet Hastanesine Gidemeyecek! Milyonlarca Kişiye Kötü Haber