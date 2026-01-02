Selma Öğretmenin Şüpheli Ölümü! 9'uncu Kattan 2'nci Kata 'Düştüğü' İddia Edildi
Giderek katlanan şüpheli kadın ölümlerine bir yenisi daha eklendi... Samsun'da bir okulda müdür yardımcısı olan Selma Zaman, 9. kattan 2. kata 'düştüğü' iddia edildi. Selma Zaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Samsun’un İlkadım ilçesinde, Hezarfen Ahmet Çelebi İlkokulu’nda müdür yardımcısı olduğu öğrenilen Selma Zaman (42), 10 katlı binanın 9. katından 2. kata 'düştüğü' iddia edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Selma Zaman, itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden alınarak ambulansla Samsun Şehir Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Selma Zaman, yapılan müdahale rağmen hayatını kaybetti.
Polis, Selma Zaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: