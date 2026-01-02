Korkunç Kaza! Metrelerce Yükseklikten Dereye Uçtu, Son Anda Atlayarak Kurtuldu
Hatay'da, karlı yolda bir otomobil metrelerce yükseklikten dereye uçtu. Sürücü, son anda araçtan yola atlayarak kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Korkunç kaza, sabah saatlerinde Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, karlı yolda kontrolden çıkarak metrelerce yükseklikten dereye uçtu.
Sürücü, son anda araçtan yola atlayarak kurtuldu.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
