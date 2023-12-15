İstanbul'a şiddetli fırtına geliyor: Vali Gül saat verip uyardı!

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarın sabah saatlerinden itibaren gelecek fırtınaya karşı İstanbul halkını uyardı.

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İstanbul'a şiddetli fırtına geliyor: Vali Gül saat verip uyardı!

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde yarın şiddetli fırtına beklendiğini duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül'den de konuya ilişkin uyarı geldi.

YARIN SABAH SAATLERİNE DİKKAT!

Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini kaydetti.

Vali Gül, paylaşımında, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlandığını aktardı.

İstanbul'a şiddetli fırtına geliyor: Vali Gül saat verip uyardı! - Resim : 1

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