Can Tanrıyar hakkında tahliye kararı

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar hakkında tahliye kararı verdi.

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Can Tanrıyar hakkında tahliye kararı

Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar, hakim karşısına çıktı.

Yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan Can Tanrıyar'ın davası, İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tanrıyar hakkında tahliye kararı verildi.

Can Tanrıyar, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "kişisel verileri ele geçirme veya yayma" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.

Ayrıca Tanrıyar hakkında, Muhammed Yakut'a videolarında kullanması için bilgi ve belge sızdırma suçlaması da bulunuyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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