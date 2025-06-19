İstanbul Yolunda Feci Olay! Yolcu Otobüsü Alev Topuna Döndü

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Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul istikametine giden yolcu otobüsünde, Köroğlu rampası mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, otobüsü sağ şeride çekerek 39 yolcuyu tahliye etti.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışması sırasında otoyolun İstanbul yönü, kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Kaynak: AA