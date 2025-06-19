İstanbul Yolunda Feci Olay! Yolcu Otobüsü Alev Topuna Döndü

İçinde 39 yolcunun bulunduğu bir yolcu otobüsü Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde alev topuna döndü. Yolcular tahliye edildi, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Son Güncelleme:
İstanbul Yolunda Feci Olay! Yolcu Otobüsü Alev Topuna Döndü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul istikametine giden yolcu otobüsünde, Köroğlu rampası mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, otobüsü sağ şeride çekerek 39 yolcuyu tahliye etti.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Yolunda Feci Olay! Yolcu Otobüsü Alev Topuna Döndü - Resim : 1

Söndürme çalışması sırasında otoyolun İstanbul yönü, kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul Yangın
Son Güncelleme:
İZBAN’daki Dehşetin Arkasındaki Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı! Güvenlik Görevlisinin Ölümünde Yürek Yakan Detaylar İZBAN’daki Dehşetin Arkasındaki Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı
Dünyanın En Fazla Şeker Üreten Ülkeleri Açıklandı: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada Dünyanın En Fazla Şeker Üreten Ülkeleri Açıklandı: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada
18 HAZİRAN 2025 BURÇ YORUMLARI: Kritik Dönüşüm Süreci Başlıyor 18 HAZİRAN 2025 BURÇ YORUMLARI: Kritik Dönüşüm Süreci Başlıyor
Fahrettin Altun Duyurdu: Deprem Bölgesinde 250 Bininci Konut Teslim Edilecek Fahrettin Altun Duyurdu! 250 Bininci Konut Teslim Edilecek
ÇOK OKUNANLAR
Otomobil Sahipleri İkiye Bölündü: Düzenleme Meclis’e Sunuldu! Sadece Bu Araçlar Etkilenecek Otomobil Sahipleri İkiye Bölündü: Düzenleme Meclis’e Sunuldu! Sadece Bu Araçlar Etkilenecek
Emekli Maaşında Büyük Rötar: Bir Bu Eksikti! SGK Uzmanı 'Üzgünüm' Diyerek Açıkladı Emekli Maaşında Büyük Rötar: Bir Bu Eksikti! SGK Uzmanı 'Üzgünüm' Diyerek Açıkladı
TEMU'dan Bomba Türkiye Kararı! Siparişlerde 1 Ay Beklemeye Son, 1 Günde Teslimat Yapılacak TEMU'dan Türkiye İçin 1 Günde Teslimat Kararı
Teknoloji Devi Binlerce Çalışanına Karşılık Yapay Zekayı Seçti Teknoloji Devi Çalışan Yerine Yapay Zekayı Seçti
Skoda'dan Faizsiz Dev SUV Kampanyası: Aylık 16 Bin Lira Ödeme Seçeneği Skoda'dan Faizsiz Dev SUV Kampanyası: Aylık 16 Bin Lira Ödeme Seçeneği