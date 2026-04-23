İstanbul Valiliği'nden 'Esraa Aljamal' Açıklaması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medyada "Gazze soykırımına tepki gösterdiği için tutuklandı" şeklinde yayılan iddialar üzerine İstanbul Valiliği Esraa Aljamal için açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu paylaşımların manipülasyon amacı taşıdığı vurgulanırken, olayın aslına ilişkin adli süreç tüm detaylarıyla paylaşıldı.

'MESELE GAZZE DEĞİL, MOLOTOFLU SALDIRI'

Valilik, Ürdün vatandaşı Esraa Mohammad Awad Aljamal'ın tutuklanma gerekçesinin iddia edildiği gibi vicdani bir tepki değil, 16 Eylül 2025 tarihinde ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na yönelik gerçekleştirilen molotoflu saldırı olduğunu belirtti.

18 Eylül’de yakalanan Aljamal’ın, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği hatırlatıldı.

5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALMIŞ

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Aljamal hakkında şu cezalar verildi:

Tehlikeli madde bulundurma: 4 yıl 2 ay hapis.

Mala zarar verme: 1 yıl 8 ay hapis.

Mahkeme, toplamda 5 yıl 10 ay hapis cezasına hükmederken, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı (HAGB) ve şahsın tahliyesine karar verdi.

'ÜLKEMİZİ ULUSLARARASI ALANDA GÜÇ DURUMA DÜŞÜREMEZ'

Valilik açıklamasında, Türkiye’nin Filistin konusundaki duruşunun net olduğu ancak yabancı misyonların güvenliğinin devlet güvencesinde bulunduğu hatırlatıldı:

"Terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma gösterilecek tepkilerin, ülkemizi uluslararası mecrada güç duruma düşürmemesi hayati önem taşımaktadır. Manipülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

YURT DIŞI YASAĞI NEDENİYLE SERBEST BIRAKILDI

Tahliye sonrası sınır dışı işlemleri için emniyete teslim edilen Aljamal'ın yapılan kontrollerinde, mahkeme tarafından hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" kararı verildiği tespit edildi. Bu gelişme üzerine İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile koordineli olarak şahıs serbest bırakıldı. Aljamal hakkındaki adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA