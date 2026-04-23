Derbi Öncesi Büyük Kriz! Galatarasay 'Askıya Aldı', Fenerbahçe 'Sakın Ha' Dedi
Süper Lig'in kaderini belirleyecek dev derbiye Yasin Kol'un atanması, Türk futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir krize yol açtı. Galatasaray’ın TFF ile ilişkileri dondurma kararına Fenerbahçe, "Sezon boyu pozisyonlarınız askıdaydı, şimdi mi sıra geldi?" diyerek yanıt verdi.
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yolundaki en kritik viraj olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi devasa kriz patlak verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) hakem tercihiyle başlayan kriz, iki kulübün karşılıklı açıklamalarıyla tam bir sinir harbine dönüştü.
ÖNCE GALATASARAY REST ÇEKTİ
Kriz, TFF’nin derbiye Yasin Kol’u atadığını duyurmasıyla patlak verdi. Bu karara sert tepki gösteren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tek cümlelik bir bildiriyle TFF yönetimiyle olan tüm ilişkileri askıya aldıklarını duyurdu.
“Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.”— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 23, 2026
FENERBAHÇE’DEN 'SAKIN HA' ÇIKIŞI
Galatasaray’ın bu hamlesine Fenerbahçe cephesinden yanıt gecikmedi. Sarı-lacivertli kulüp, rakibinin "askıya alma" ifadesine gönderme yaparak sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklama yayımladı. Galatasaray’ın sezon içindeki hakem kararlarından faydalandığını ima eden Fenerbahçe, şu ifadeleri kullandı:
"Sakın ha sarıyı çıkarma... Sakın ha kırmızıyı gösterme... Sakın ha VAR’a gitme... Sakın ha penaltı verme... Sakın ha bazı konuları açma... Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi ‘ilişkiler askıya’... Sıra bu maçta mı?"
Kaynak: Haber Merkezi