Derbi Öncesi Büyük Kriz! Galatarasay 'Askıya Aldı', Fenerbahçe 'Sakın Ha' Dedi

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yolundaki en kritik viraj olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi devasa kriz patlak verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) hakem tercihiyle başlayan kriz, iki kulübün karşılıklı açıklamalarıyla tam bir sinir harbine dönüştü.

ÖNCE GALATASARAY REST ÇEKTİ

Kriz, TFF’nin derbiye Yasin Kol’u atadığını duyurmasıyla patlak verdi. Bu karara sert tepki gösteren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tek cümlelik bir bildiriyle TFF yönetimiyle olan tüm ilişkileri askıya aldıklarını duyurdu.

“Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.”



— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 23, 2026

FENERBAHÇE’DEN 'SAKIN HA' ÇIKIŞI

Galatasaray’ın bu hamlesine Fenerbahçe cephesinden yanıt gecikmedi. Sarı-lacivertli kulüp, rakibinin "askıya alma" ifadesine gönderme yaparak sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklama yayımladı. Galatasaray’ın sezon içindeki hakem kararlarından faydalandığını ima eden Fenerbahçe, şu ifadeleri kullandı:

"Sakın ha sarıyı çıkarma... Sakın ha kırmızıyı gösterme... Sakın ha VAR’a gitme... Sakın ha penaltı verme... Sakın ha bazı konuları açma... Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi ‘ilişkiler askıya’... Sıra bu maçta mı?"

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 23, 2026

Kaynak: Haber Merkezi