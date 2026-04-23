Amasya'da Kavşak Faciası: Otomobilden Fırlayan 10 Aylık Bebek Öldü

Amasya-Samsun kara yolunda tır ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada, otomobilden fırlayan 10 aylık bebek yaşamını yitirdi. Aynı aileden 4 kişinin yaralandığı kaza sonrası bölge savaş alanına döndü.

Amasya'da Kavşak Faciası: Otomobilden Fırlayan 10 Aylık Bebek Öldü
Karadeniz hattının en yoğun güzergahlarından biri olan Amasya-Samsun kara yolu Boğazköy kavşağında tır ve otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın yarattığı savrulma etkisiyle, araçta bulunan 10 aylık Y.Ö. bebek otomobilden fırlayarak asfalt zemine düştü. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen minik bebek, sağlık ekiplerini ve görgü tanıklarını yasa boğdu.

AYNI AİLEDEN 4 YARALI

Kaza sonrası otomobil adeta hurdaya dönerken, araç içerisinde bulunan sürücü N.Ö. ile bebeğin annesi E.Ö, babası B.Ö. ve dedesi S.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Amasya-Samsun kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini ve kusur durumunu belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çocuklarla Bir Araya Geldi: 'Ne Yapıyorsak Sizin Hayalleriniz İçin' Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de Çocuklarla Bir Araya Geldi
Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması: 'Orduya 'Vur' Emri Verdim' Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Milli İradenin 106. Yılı... Devlet Erkanı Ata’nın Huzurunda Milli İradenin 106. Yılı... Devlet Erkanı Ata’nın Huzurunda
Of’tan Tunceli’ye Uzanan Şüphe: Kayıp Yusuf Dosyasında 'Tuncay Sonel' Detayı Of’tan Tunceli’ye Uzanan Şüphe: Kayıp Yusuf Dosyasında 'Tuncay Sonel' Detayı
Derbi Öncesi Büyük Kriz! Galatarasay 'Askıya Aldı', Fenerbahçe 'Sakın Ha' Dedi Galatarasay 'Askıya Aldı', Fenerbahçe 'Sakın Ha' Dedi
Onursal Adıgüzel’in Yerine Kim Gelecek? Ataşehir'de Seçim Tarihi Belli Oldu Onursal Adıgüzel’in Yerine Kim Gelecek? İşte Seçim Tarihi
Başkent Tahran'da Patlama Sesleri Başkent Tahran'da Patlama Sesleri