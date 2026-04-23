Amasya'da Kavşak Faciası: Otomobilden Fırlayan 10 Aylık Bebek Öldü

Karadeniz hattının en yoğun güzergahlarından biri olan Amasya-Samsun kara yolu Boğazköy kavşağında tır ve otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın yarattığı savrulma etkisiyle, araçta bulunan 10 aylık Y.Ö. bebek otomobilden fırlayarak asfalt zemine düştü. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen minik bebek, sağlık ekiplerini ve görgü tanıklarını yasa boğdu.

AYNI AİLEDEN 4 YARALI

Kaza sonrası otomobil adeta hurdaya dönerken, araç içerisinde bulunan sürücü N.Ö. ile bebeğin annesi E.Ö, babası B.Ö. ve dedesi S.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Amasya-Samsun kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini ve kusur durumunu belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: AA