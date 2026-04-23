Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dijital Dünya' Uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Bölgede süregelen savaşlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu savaşların bedelini genellikler masum çocukların ödediğini dile getirirken, çocuklara bir de uyarıda bulundu. Sanal dünyada eğlenceli vakit geçirmenin çocukların hakkı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son olarak sizlerden dijital dünyanın uçsuz bucaksız koridorlarında gezinirken tehlikelere karşı çok dikkatli olmanızı, karşınıza çıkan her bilginin doğru, her karakterin güvenilir olmadığını asla unutmamanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN VE LÜBNANLI ÇOCUKLARA SELAM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizdeki, gönül coğrafyamızdaki ve dünyanın tamamındaki çocuklara barış dolu, mutluluk dolu bir hayat temenni ediyorum. Bilhassa savaş ve çatışmaların yükünü minik omuzlarında taşımak zorunda kalan Filistinli ve Lübnanlı çocuklara buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayramdır.

Bu bayramı sizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte tüm devlet büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi bir kez daha şükranla anıyorum. Biraz önce ellerinde ülkelerinin bayraklarıyla bizleri karşılayan tüm çocuklarımızın oluşturduğu bir çiçek bahçesinden geçtik. Ümidin, baharın ve mutluluğun müjdesiyle dolup taşan bu çiçek bahçesinde bizleri siz evlatlarımızla bir araya getiren TRT yönetimine teşekkür ediyorum.

“Gelecek çocukların” temasıyla bu yıl 48. kez düzenlenen şenliklerin, kendi evlatlarımızın yanı sıra 23 Nisan coşkumuzu paylaşmak üzere şu an aramızda bulunan 27 ülkeden 490 misafirimiz için de hayırlı olmasını diliyorum.

'EN BÜYÜK MİRASLAR CUMHURİYET VE DEMOKRASİ'

23 Nisan'ın bizim için bir başka anlamı da milli egemenlik bayramı olmasıdır. Meclis'imizin açılış günüdür. Bu günün çocuk bayramı olarak kutlanmasının bizim için çok özel anlamları bulunuyor.

Siz çocuklara bırakacağımız miraslardan biri şüphesiz milli iradenin egemenliği yani Cumhuriyet ve Demokrasi olacaktır. Her birinizin bu mirasa en iyi şekilde sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Savaşın olmadığı bir dünyada yaşamak sizlerin en doğal hakkıdır.

'SAVAŞIN BEDELİNİ MASUM ÇOCUKLAR ÖDÜYOR'

Biz içeride demokrasiyi ve özgürlükleri dışarıda barış ve adaleti savunarak işte bu ideali gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ancak tüm çabalarımıza rağmen maalesef bölgemizdeki savaşlar ve zulümler devam ediyor. Bu savaşların bedelini ise genelde masum çocuklar ödüyor. Türkiye olarak ister bölgemizde ister başka yerde olsun, bütün bu acıları, hüzünleri ve hayal kırıklıklarını kalbimizde tüm ağırlığıyla hissediyoruz. Bununla kalmıyor. Acıları dindirmek, çatışmaları durdurmak, çocukların gözyaşlarını silmek için gayret ediyoruz.

'ÇOCUKLAR KORKMADAN UYKUYA DALSIN İSTİYORUZ'

Bütün bunları yaparken tek bir amacımız var. Dünyanın tüm çocuklarının huzur içinde, güven içinde, kardeşçe yaşamasıdır. Büyük şairimiz Necip Fazıl Kısakürek’in “Annesi gül koklasa ağzı gül kokan çocuk, ağaç içinde ağaç geliştiren tomurcuk” diyerek anlattığı ay yüzlü, gül kokulu çocukların yarınlarına güvenle bakmasını diliyoruz. Biz, bütün çocuklar, bütün gençler okullarına güle oynaya gitsin, en güzel, en kaliteli eğitimi alsın istiyoruz. Biz, çocuklar korkmadan uykuya dalsın, bomba sesleriyle değil, kuş cıvıltılarıyla uyansın istiyoruz. Yani kendi çocuklarımız için ne istiyorsak, Asya’dan Afrika’ya tüm çocuklar için de aynı güzellikleri samimiyetle istiyoruz. Sizlerden de Gazzeli, Lübnanlı çocuklar başta olmak üzere sıkıntılı günler geçiren kardeşlerinizi dualarınızda unutmamanızı özellikle rica ediyorum.

'HER KARANLIĞIN SONUNDA BİR AYDINLIĞIN OLDUĞUNU UNUTMAYIN'

Kıymetli misafirler, sevgili yavrular, insanlık zincirinin ebediyet halkası olan siz çocuklarımız inşallah geleceğimizi şekillendireceksiniz. Kötülere ve kötülüklere rağmen bu dünyayı sizler güzelleştireceksiniz. Şunu özellikle bilmenizi isterim. Sizler bizim birer gönül ve kültür elçilerimizsiniz. Bu bakımdan aranızdaki iletişim ve irtibatı koparmamaya özen gösterin. Bilginizi, tecrübenizi, tavsiyelerinizi, hayallerinizi birbirinizle paylaşın. İyinin, doğrunun ve güzelin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin. Şunu da hiçbir zaman unutmayın sevgili çocuklar. Her biriniz yarın birer sanatçı, sporcu, bilim insanı, öğretmen, zanaatkâr, mühendis, siyasetçi, doktor, iş insanı olarak ülkenize hizmet edeceksiniz. Bu yolculukta zorluklarla karşılaşsanız dahi umutsuzluğa lütfen kapılmayın. Her zorlukla beraber bir kolaylığın, her karanlığın sonunda bir aydınlığın, her çabanın sonunda inşallah bir başarının olduğunu aklınızdan hiç çıkarmayın.

'DİJİTAL DÜNYAYA KARŞI ÇOK DİKKATLİ OLMANIZI İSTİYORUM'

Bizler hepimiz insanlık ailesinin birer üyesiyiz. Konuştuğunuz diller farklı olsa da sevginin, dostluğun dili birdir. Kardeşliğin, dayanışmanın, paylaşmanın dili aynı şekilde birdir. Aranızda kardeşliği yüceltmekten, dostluğu yaşatmaktan, barışa inanmaktan hiçbir zaman geri durmayın. Son olarak sizlerden dijital dünyanın uçsuz bucaksız koridorlarında gezinirken tehlikelere karşı çok dikkatli olmanızı, karşınıza çıkan her bilginin doğru, her karakterin güvenilir olmadığını asla unutmamanızı istiyorum. Sanal dünyada eğlenceli vakit geçirmek elbette önemlidir. Sizin en doğal hakkınızdır. Ama bu sizi sokakta oynamaktan, kitap okumaktan, spor yapmaktan, dışarıda arkadaşlarınızla doya doya koşturmaktan alıkoymamalıdır. Vicdanınıza, o tertemiz aklınıza güveniyorum.

OKUL SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDENLERİ ANDI

Bu düşüncelerle sizlere veda etmeden önce geçen haftaki saldırılarda hayatını kaybeden öğrencilerimizi ve Ayla öğretmenimizi rahmetle yad ediyor, acılı ailelerine sabır, tedavileri devam eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim hiçbir ülkeye ve millete böyle acılar yaşatmasın diyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı bir kere daha tebrik ederken ailelerinize ve arkadaşlarınıza bizlerden kucak dolusu selam götürmenizi siz çocuklarımızdan rica ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Tüm güzellikler siz çocukların olsun. Kalın sağlıcakla."

Kaynak: Haber Merkezi