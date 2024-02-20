İstanbul Üniversitesi öğrencileri Beyazıt Meydanı'nı inletti: Bu kapı sadece bize mi kapalı?

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, okullarının ziyarete açılmasını ve kendilerine uygulanan fakülteler arası geçiş yasağını protesto etti.

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GERÇEK GÜNDEM-Ülkemizin en köklü üniversiteleri arasında bulunan İstanbul Üniversitesi’nin ziyaretçilere açılmasına tepkiler sürüyor.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, okulu ziyaretçilere açtığını duyurmuştu.

Zülfikar bu kararı, dünyanın artık ‘duvarsız üniversite’ konseptini tartıştığını söyleyerek, “Üniversitenin kapısı parmaklıklarla kapalı olamaz” diyerek vermişti.

Okulun ziyaretçilere açılmasıyla bir grup, dersin işlendiği bir amfiye girmiş, öğrencilerin uyarılarına rağmen fotoğraf çekmişti.

Gelen tepkiler üzerine açıklama yayınlayan okul yönetimi, 08.30 ile 17.00 arasında olan ziyaret saatlerinin 13.00-16.00 arasına çekildiği duyurmuştu.

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ZİYARETÇİYE SERBEST, ÖĞRENCİYE YASAK

İstanbul Üniversitesi yönetiminin, dün fakülteler arası geçiş yasağı uyguladığı ve öğrencilerin kendi fakültesi haricinde başka fakültelere girişlerini engellediği belirtilmişti.

ÖĞRENCİLER BUGÜN EYLEME ÇIKTI

Rektörü protesto eden öğrenciler, hem okullarının 'randevulu müzeye' dönmesini hem de fakülteler arası geçiş yasağını protesto etti.

Bugün toplanan öğrenciler, Vezneciler'den okullarının tarihi kapısına yürüyüş gerçekleştirdi.

Polisin, öğrencileri engellemeye çalıştığı buna rağmen öğrencilerin Beyazıt Meydanı'na çıktığı kaydedildi.

Ayrıca polisin, öğrencilerin okula girişine müsaade etmediği kaydedildi.

Meydanda toplanan öğrencilerin forum aldığı ve sonrasında oturma eylemine geçtiği açıklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar
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