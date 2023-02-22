Tuzla’da, 16 milyon lira değerinde kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul Tuzla’da, bir geri dönüşüm şirketinin tesislerine yapılan operasyonda, atık madeni yağ ve yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünleri karıştırarak motorine benzeyen akaryakıt yaptıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

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Tuzla’da, 16 milyon lira değerinde kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 SKM kapsamında kaçak akaryakıt" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda Tuzla’daki bir geri dönüşüm şirketine ait tesislerde kaçak akaryakıt üretildiği tespit edildi.  

Yapılan çalışmalarda 3 Şubat 2023 tarihinde Tuzla’da faaliyet gösteren geri dönüşüm şirketinin piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünleri karıştırılarak işleme tabi tuttukları ve sonucunda halk dilinde “10 numara yağ” olarak tabir edilen karışımlı akaryakıt imalatı yaptıkları tespit edildi. 

80 BİN 9 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ 

Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtilen ve piyasa değeri yaklaşık 16 milyon TL olan toplamda 80 bin 9 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda M.K. ve F.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, adli işlem başlatıldı. 

Kaynak: ANKA

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