İstanbul Trafiğinde Bayram Çilesi! Trafik Yoğunluğu Yüzde 71'e Çıktı

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla öğleden sonra başlayan resmi tatil, İstanbul'da trafik yoğunluğunu artırdı. Avrupa Yakası’ndaki D-100 kara yolunda, Florya’dan Bahçelievler’e kadar uzanan bir sıkışıklık gözlemlendi. Cevizlibağ mevkisinde yoğunlaşan trafik, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu’nda Mahmutbey gişelerinde çift yönlü yoğunluk yaşanırken, Basın Ekspres Yolu’nda da her iki yönde yer yer ağır seyir söz konusu. Otoyolun Küçükköy bölgesinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne giden yolda bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişlerin yapıldığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de trafik akışı yavaş. D-100 kara yolunun Kartal, Maltepe ve Kadıköy bölgelerinde de yoğunluk görülüyor. Bunun yanı sıra, TEM Otoyolu’nda Ümraniye’den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne, Ataşehir’den Dudullu’ya ve Samandıra bölgesinde de yoğun trafik oluşmuş durumda.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, öğle saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71’e, Avrupa Yakası’nda yüzde 65’e, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 78’e ulaştı.

Kaynak: AA