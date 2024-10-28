Eşini, Kayınvalidesini ve Engelli Kayınbiraderini Katletmişti! Mahkemedeki Savunması 'Pes' Dedirtti

Adana Seyhan'da bulunan Barış Mahallesi'nde 3 Mayıs 2023 tarihinde içki içen Suriye asıllı Türk vatandaşı Özgür Durmuş, çocuklarının devlet korumasına verilmesi üzerine evde tartışma çıkarmıştı. Yaşanan tartışma sonucunda eşi İptihel Baba (29), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı (28) bıçaklayarak öldürmüş ve kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı (60) ise yaralamıştı. Durmuş, cinayetin ardından yakalanarak tutuklanmıştı.

"SENİN ŞEREFİN YOK GİBİ HAKARETLER EDİYORLARDI"

Özgür Durmuş , Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Durmuş, savunmasında olay anında akli melekelerinin yerinde olmadığını iddia etti. Durmuş mahkemede, “Ben cinayet işlemek istemedim, çok pişmanım. Kayınpederim ve kayınvalidem bana ‘Senin şerefin yok’ gibi hakaretlerde bulunup, tokat atıyorlardı.

"BENİ DELİRTMEK İSTİYORLARDI"

Ayrıca yemeğime ilaç koyarak beni delirtmek istiyorlardı. Bundan dolayı olay anında kendimde değildim. Ben kendime geldiğimde de hemen ambulansı aradım. Suriye’ye de kaçabilirdim ama kaçmadım ve kendim gidip teslim oldum. Cinayeti işlemek istemedim. Çok pişmanım” açıklamasında bulundu.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, Özgür Durmuş'un eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini "nitelikli öldürme", kayınpederini ise "öldürmeye teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA