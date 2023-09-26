İstanbul'da bir kamyonetten 38 kaçak göçmen çıktı

İstanbul İl Emniyet Müdürülüğü'nden yapılan açıklamaya göre; güvenlik güçleri, Sultangazi ilçesinde genel asayişin sağlanması ve suçların önlenmesine yönelik geniş çaplı çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında 50. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir cadde üzerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında durumundan şüphelenilen bir kamyonet, ekipler tarafından durduruldu.

Yapılan kontrolde kamyonet kasasında 13’ü çocuk olmak üzere toplam 38 kaçak göçmen yakalandı. Kamyonet sürücüsü T.A. olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede yabancı uyruklu göçmenlerin para karşılığında tanımadıkları kişilerle anlaştıkları ve Yunanistan üzerinden Almanya’ya geçmek istedikleri anlaşıldı.

Muhafaza altına alınan yabancı uyruklu göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi geri gönderme merkezine teslim edildi.

Konuyla ilgili yakalanan kamyonet sürücüsü T.A. "göçmen kaçakçılığı" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA