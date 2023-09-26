'FETÖ Borsası' kuran eski hakim ve bakanlık personellerine operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Yapılan çalışmalarda haklarında FETÖ/PDY soruşturması yürütülen kişileri, dosyalarıyla ilgili takipsizlik, beraat, Yargıtay'dan hüküm kesinleşmeden kapatma vaadiyle dolandıran şüphelileri tespit etti.

ARALARINDA ESKİ HAKİM DE VAR

Bu kapsamda dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen aralarında 2'si istifa etmiş eski hakim, 1'i ihraç Maliye Bakanlığı personeli, 1'i özel sektör çalışanı olan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 şüphelinin cezaevinde olduğu anlaşılırken 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan dijital incelemesinde; takipsizlik, beraat, tahliye olmak üzere her adli sonuç için farklı meblağlarda aracı şahıslar aracılığıyla fiyat tarifesi uyguladıkları ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: ANKA