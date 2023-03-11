9 ilde pos cihazıyla 100 milyon lira dolandıranlara operasyon: 23 gözaltı

İstanbul merkezli 9 ilde pos cihazı kullanarak, usulsüz işlem yapmak suretiyle bankaları yaklaşık 100 milyon lira dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mail Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, pos cihazları ile banka sistemlerinde usulsüz işlem yapmak suretiyle bankaları yaklaşık 100
milyon TL dolandırarak nitelikli dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Çalışmaların devamında polis ekipleri, dün İstanbul merkezli, İzmir, Adana, Tekirdağ, Kocaeli, Uşak, Batman, Elazığ, Tunceli olmak üzere 9 ilde 31 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 8 pos cihazı, farklı bankalara ait çok sayıda kredi kartı, 49 sikke, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilere ait işyerinde yapılan aramada halk sağlığını ve güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde, tarihi geçmiş gıda (çikolata, meyve suyu, salça ve kuruyemiş vb.) ürünlerini stokladıkları, solüsyon marifeti ile koliler üzerindeki etiket tarihlerini silerek, kurulan düzenekle üzerlerine ileri tarihli barkodlar yapıştırıp, piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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