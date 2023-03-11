İstanbul'da fırtına ve kuvvetli sağanak yağış etkili olmaya başladı!

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başladı.

Yağışlı hava ve fırtına nedeniyle Taksim Meydanı, boş kaldı.

AKOM VE AFAD UYARMIŞTI

İBB AKOM'un meteorolojik verilerine göre, Cumartesi akşam saatlerine (22:00) kadar etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağmur nedeni ile yollarda göllenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtildi.

Öte yandan AFAD ise, baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı uyardı.

Kaynak: Gerçek Gündem