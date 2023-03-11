İstanbul'da fırtına ve kuvvetli sağanak yağış etkili olmaya başladı!

İstanbul, fırtına ile birlikte, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

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İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başladı.

Yağışlı hava ve fırtına nedeniyle Taksim Meydanı, boş kaldı.

AKOM VE AFAD UYARMIŞTI

İBB AKOM'un meteorolojik verilerine göre, Cumartesi akşam saatlerine (22:00) kadar etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağmur nedeni ile yollarda göllenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtildi.

Öte yandan AFAD ise, baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı uyardı.

AFAD ve AKOM'dan, İstanbul için kritik uyarı: Balkanlar üzerinden geliyor!AFAD ve AKOM'dan, İstanbul için kritik uyarı: Balkanlar üzerinden geliyor!Güncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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