İstanbul Havalimanı'nda 'Tatil' Yoğunluğu

İstanbul Havalimanı'nda, okulların 15 günlük yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu.

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İstanbul Havalimanı'nda 'Tatil' Yoğunluğu

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci, bugünden itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Tatili yurt içi veya yurt dışında değerlendirmek isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı.

Havalimanı İşletmecisi İGA, yolcuların yoğunluk sebebiyle uçuş işlemlerinde aksaklık yaşamaması için bir dizi önlem aldı. Uçuş saatini bekleyen çocuklar ise oyun parklarında vakit geçirdi. Yarı yıl tatili nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı'nı 225 bin 891 yolcunun kullanması, geliş ve gidiş olmak üzere toplam bin 426 uçuş yapılması planlanıyor.

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Kaynak: DHA

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