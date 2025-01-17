Milli Basketbolcu İlkan Karaman'ı Hayattan Koparmıştı: Yeniden Tutuklanan Sürücüden Pişkin Savunma

Muğla'nın Datça ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a otomobili ile çarparak ölümüne neden olan ve tahliyesinin ardından yeniden tutuklanan Emre Ali Önder'in, savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Önder, ifadesinde bir kaza yaşandığını söyleyerek "Bu kadar etkileşim olmasına üzülüyorum" dedi.

YENİDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Emre Ali Önder, 10 Ocak'ta Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Önder'in hazır bulunduğu duruşmaya İlkan Karaman'ın yakınları ve avukatları katıldı. Önder, savunmasında yaşananlar için üzgün olduğunu anlattı. Mahkeme heyeti, Emre Ali Önder'in cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak, haftada iki gün polis merkezine imza atma koşulu ve yurt dışına çıkış yasağı uygulayarak tahliyesine karar verdi.

Bunun üzerine Datça Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Önder için yakalama kararı çıkartıldı. Muğla Adliyesi'ne gelen Önder teslim oldu. Önder, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Önder, önceki savunmasının tekrar ettiğini belirterek, "Çok üzgünüm. Psikolojik olarak kötü durumdayım. Bunları hak ettiğimi düşünmüyorum. Bir kaza yaşandı, bu kadar etkileşim olmasına üzülüyorum" dedi.

Kaynak: DHA