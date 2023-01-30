İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle yol iki şeride düşürüldü

İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle yolda birçok araç kaza yaparken, dört şeritli yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı.

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İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle yol iki şeride düşürüldü

Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı başladı.

Yağış nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Yol boyunca maddi hasarlı birçok kazanın yaşandığı görüldü.

İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, dört şeritli yolun iki şeridini trafiğe kapatarak kontrollü geçiş sağlamaya başladı.

KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Bölgede kar yağışı devam ediyor.

SARIYER'DE DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Öte yandan İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava sonrası Avrupa yakasının yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Sarıyer Maden'de kar yağışından dolayı bina çatıları ve araçlarda beyaz örtü oluştu.

Kaynak: İHA

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