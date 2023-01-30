Batman’da kız çocuğu kömürlükte ölü bulundu, şüpheli baba gözaltına alındı

Batman Beşevler Mahallesi'nde 7 yaşındaki A.A.'nın cansız bedeni teyzesinin evinin kömürlüğünde bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ BABA, GÖZALTINA ALINDI

Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli durumundaki baba Ö.A.'yı Batman Şehirlerarası Otogardan İstanbul'a gitmeye çalışırken gözaltına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheli Ö.A.'nın bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı ve olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA