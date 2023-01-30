Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz'in batısında yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen rüzgarın fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor.

Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde 50 ile 75 kilometre/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde, akşam saatlerinde ise batısında etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA