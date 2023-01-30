Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz'in batısında yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen rüzgarın fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor.
Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde 50 ile 75 kilometre/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde, akşam saatlerinde ise batısında etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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