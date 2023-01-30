Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz'in batısında yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen rüzgarın fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor.

Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde 50 ile 75 kilometre/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde, akşam saatlerinde ise batısında etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Yargı, Barış Akademisyeni Demirkent’in görevine iadesine karar verdi Güncel 30 Ocak 2023 17:14
Canlı yayında cinayeti itiraf etti Güncel 30 Ocak 2023 17:01
Kendisine 'molla' diyen gerici aldatılan kadınlara 'dua etmeyi' tavsiye etti Güncel 30 Ocak 2023 16:38
Boğaziçi'nde hukuksuz tahliyeye mahkemeden 'dur' kararı Güncel 30 Ocak 2023 15:53
ÇOK OKUNANLAR
Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber: Altılı Masa fark attı Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber: İşte partilere göre oy oranları
Af gibi yapılandırma: Gecikme zammı yerine enflasyon farkı alınacak Af gibi yapılandırma: Gecikme zammı yerine enflasyon farkı alınacak
Son anket: AKP'nin kalesinde deprem, Cumhur İttifakı eridi, kayıp 12 puan AKP'nin kalesinde deprem: Cumhur İttifakı eridi, kayıp 12 puan
EYT için gün sayanlar dikkat: İşte tamamlanması gereken 10 adım İşte tamamlanması gereken 10 adım
Konutta büyük soygun! Binlerce kişi mağdur oldu Konutta büyük soygun! Binlerce kişi mağdur oldu