Canlı yayında cinayeti itiraf etti: 6 aydır kayıp kadının katili kocası çıktı!

Denizli'de yaklaşık 6 aydır kendisinden haber alınamayan 1 çocuk annesi genç kadının kocası, aylar sonra cinayeti canlı yayında itiraf etti.

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Canlı yayında cinayeti itiraf etti: 6 aydır kayıp kadının katili kocası çıktı!

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine K. ile eşi M.K. arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı.

18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine K.’den bir daha haber alınamadı.

"KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜLER"

Aradan geçen bir süre sonra Mine K.'nin ağabeyi T.K., "Kardeşimi öldürdüler ve bunu da eşi yaptı" suçlamasıyla, özel bir televizyon kanalında yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" programına müracaat etti.

ARAMA ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ

Geçen 5 aylık süreçte Mine K.’nin herhangi bir haber alınamazken, genç kadının öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi.

CANLI YAYINDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bir taraftan kazı çalışmaları devam ederken, aylardır suskunluğunu koruyan koca Mithat K.; bugün suçunu itiraf ederek, cinayeti nasıl işlediğini canlı yayında anlattı.

Kaynak: İHA

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