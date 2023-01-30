Yargı, Barış Akademisyeni Demirkent’in görevine iadesine karar verdi

OHAL döneminde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki (Mülkiye) görevinden ihraç edilen Dinçer Demirkent’in davasında Ankara 21’inci İdare Mahkemesi ihlal kararı verdi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Demirkent’in üniversitedeki işine geri dönmesinin yolu açıldı. Ankara Üniversitesi yönetiminin karara itiraz etmemesi veya itirazının reddedilmesinin ardından kararın kesinleşmesiyle birlikte altı yılın ardından Demirkent görevine yeniden başlayacak.

‘ÇOK GECİKMİŞ BİR KARAR’

İhracının üzerinden altı yıl geçtiğini ve kendi durumunda olan yüzlerce Barış Akademisyeni olduğunu hatırlatan Dinçer Demirkent, “Bu karar çok gecikmiş bir karar fakat bütün arkadaşlarımız için de bu hukuksuzluğun giderilmesi adına adımlar atılmasını bekliyoruz. Herkes işine geri dönene kadar mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

PROF. D.R AKTAN İÇİN DE İADE KARAR VERİLMİŞTİ

OHAL döneminde yayımlanan KHK’lerle ihraç edilen "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzalayan Barış İçin Akademisyenler’in birçoğu OHAL Komisyonu’nun ret kararının ardından idare mahkemelerine itiraz etmişti. Birçok idare mahkemesi bu başvuruları da reddederken bir ilk yaşanmış, Ankara 21’inci İdare Mahkemesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi iken ihraç edilen Prof. Dr. Özdemir Aktan’a ilişkin davada Aktan’ı haklı bularak komisyonun kararını reddetmişti. Aktan’ın ardından Demirkent’e ilişkin karar Barış Akademisyenleri yönünden ikinci göreve iade kararı olmuş oldu.