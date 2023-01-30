Kendisine 'molla' diyen gerici aldatılan kadınlara 'dua etmeyi' tavsiye etti: Tepki yağdı!

Kendisini ‘Molla Mustafa’ olarak tanıtan gerici yayınladığı bir videoda “Adam eşini aldatıyorsa hanımı evde oturup bol bol dua etsin” dedi.

Son Güncelleme:
>

Tarikatçıların 'vaaz' videoları sosyal medyada tepki çekmeye devam ediyor. 

Son olarak Kendisini ‘Molla Mustafa’ olarak tanıtan gerici yayınladığı bir video ile tepki çekti.

ALDATILAN KADINA 'TAVSİYE'

Kendisine “Molla Mustafa” diyen gerici, Kadiri tarikatının televizyonu TV2000’de kadınların boşanmalarıyla ilgili 'vaaz' verdi. 

Söz konusu kişi verdiği ‘vaaz’da “Bir adam başka kadın için ‘ben ondan ayrılamam’ diyorsa kadın evinde sabırla dua edecek” ifadelerini kullandı. 

Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Etiketler
tarikat
Son Güncelleme:
Boğaziçi'nde hukuksuz tahliyeye mahkemeden 'dur' kararı Güncel 30 Ocak 2023 15:53
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine hapis cezası talebi! Güncel 30 Ocak 2023 15:31
Maltepe'de denizde kadın cesedi bulundu! Güncel 30 Ocak 2023 15:03
'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın tahliye talebine ret Güncel 30 Ocak 2023 12:42
ÇOK OKUNANLAR
Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber: Altılı Masa fark attı Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber: İşte partilere göre oy oranları
Af gibi yapılandırma: Gecikme zammı yerine enflasyon farkı alınacak Af gibi yapılandırma: Gecikme zammı yerine enflasyon farkı alınacak
Son anket: AKP'nin kalesinde deprem, Cumhur İttifakı eridi, kayıp 12 puan AKP'nin kalesinde deprem: Cumhur İttifakı eridi, kayıp 12 puan
EYT için gün sayanlar dikkat: İşte tamamlanması gereken 10 adım İşte tamamlanması gereken 10 adım
Konutta büyük soygun! Binlerce kişi mağdur oldu Konutta büyük soygun! Binlerce kişi mağdur oldu