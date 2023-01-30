Kendisine 'molla' diyen gerici aldatılan kadınlara 'dua etmeyi' tavsiye etti: Tepki yağdı!
Kendisini ‘Molla Mustafa’ olarak tanıtan gerici yayınladığı bir videoda “Adam eşini aldatıyorsa hanımı evde oturup bol bol dua etsin” dedi.
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Tarikatçıların 'vaaz' videoları sosyal medyada tepki çekmeye devam ediyor.
Son olarak Kendisini ‘Molla Mustafa’ olarak tanıtan gerici yayınladığı bir video ile tepki çekti.
ALDATILAN KADINA 'TAVSİYE'
Kendisine “Molla Mustafa” diyen gerici, Kadiri tarikatının televizyonu TV2000’de kadınların boşanmalarıyla ilgili 'vaaz' verdi.
Söz konusu kişi verdiği ‘vaaz’da “Bir adam başka kadın için ‘ben ondan ayrılamam’ diyorsa kadın evinde sabırla dua edecek” ifadelerini kullandı.
Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
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