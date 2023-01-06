İstanbul Fikirtepe’de vinç devrildi: Yaralılar var

İstanbul Fikirtepe’de Ilgın İnşaat’a ait bir şantiyede kule vinç devrildi. Kazada yaralananlar olduğu öğrenildi.

İstanbul Fikirtepe’de vinç devrildi: Yaralılar var

İstanbul Fikirtepe’de Emlak Konut’un şantiyeler havzasında, Ilgın İnşaat’a ait şantiyede bugün vinç devrildi.

İnşaat-İş Sendikası’nın sosyal medya hesabında konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Fikirtepe şantiyeler havzasında vinç devrildi: İstanbul/Fikirtepe'de, Emlak Konut'un üstlendiği şantiyeler havzasında, Ilgın İnşaat’a ait olan şantiyede kule vinç devrilmesi sonucu yaralıların olduğu haberini aldık. Gelişmeleri aktaracağız” denildi.

Kaynak: ANKA

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