İstanbul Fikirtepe’de vinç devrildi: Yaralılar var

İstanbul Fikirtepe’de Emlak Konut’un şantiyeler havzasında, Ilgın İnşaat’a ait şantiyede bugün vinç devrildi.

İnşaat-İş Sendikası’nın sosyal medya hesabında konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Fikirtepe şantiyeler havzasında vinç devrildi: İstanbul/Fikirtepe'de, Emlak Konut'un üstlendiği şantiyeler havzasında, Ilgın İnşaat’a ait olan şantiyede kule vinç devrilmesi sonucu yaralıların olduğu haberini aldık. Gelişmeleri aktaracağız” denildi.

Kaynak: ANKA