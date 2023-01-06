İzmir’de boya fabrikasında patlama: 5 yaralı
İzmir’in Aliağa ilçesinde bir boya fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 5 işçi yaralandı.
İzmir’in Aliağa ilçesinde bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir boya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nitroselüloz boşaltımı esnasında patlama meydana geldi. Patlamada işçilerden B.Ö., A.A., Ö.L., H.A. ve G.R. yaralanırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçilerden B.Ö., A.A. ve Ö.L. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, H.A. ve G.R. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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