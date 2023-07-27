İstanbul'da IŞİD operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentte, IŞİD, EL Kaide, HTŞ/FEC/ENC gibi dini istismar eden terör örgütleriyle bağlantılı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik 8 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 16 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda; IŞİD, EL Kaide, HTŞ/FEC/ENC gibi dini istismar eden terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul'da 8 ilçede 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda toplam 16 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalardaysa çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Konuyla ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ettiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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