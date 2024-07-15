İstanbul Boğazı'nda Arıza Yapan Gemi Kurtarıldı

Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeki bir gemi makine arızası verdi. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı Umuryeri önlerine sürüklenen gemiye yardım için kıyı emniyetine bağlı iki römorkör ile bir bot yönlendirildi. Arıza veren gemi, Türkeli Demir Sahası'na güvenli bir şekilde demirletildi.

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İstanbul Boğazı'nda Arıza Yapan Gemi Kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kocaeli'den Romanya'ya giderken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası dolayısıyla karaya sürüklenen OS KANO 35 isimli 178 metre boyundaki kuru yük gemisi için KURTARMA-10 ve KURTARMA-7 römorkörleri ile KEGM-8 botunun ivedilikle bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

Paylaşımda, geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, KURTARMA-10 römorkörü yedeğinde, kılavuz kaptan ile KURTARMA-7 römorkörü ve KEGM-8 botu refakatinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği kaydedildi.

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Kaynak: ANKA

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