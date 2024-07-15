AKOM, İstanbulluları Saat Vererek Uyardı

AKOM, İstanbulluları sıcak hava dalgasına karşı uyardı. AKOM açıklamasında, sıcaklıkların 32-36 dereceye kadar yükseleceği belirtilerek 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması konusunda uyarı yapıldı.

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AKOM, İstanbulluları Saat Vererek Uyardı

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) vatandaşları sıcak havalara karşı uyardı. AKOM'dan yapılan açıklamada, önümüzdeki hafta boyunca İstanbul genelinde güneşli bir havanın hakim olacağı belirtildi.

SERT POYRAZ ETKİSİ

AKOM'un paylaştığı bilgilere göre, İstanbul'da hafta boyunca Kuzeyli yönlerden, yani Poyraz yönünden esen rüzgarların aralıklarla sert şekilde etkili olması bekleniyor. Saatte 15 ila 30 kilometre hızla esmesi tahmin edilen bu rüzgarların, sıcak hava dalgasını hafifletici bir etkisi olabileceği belirtiliyor.

'GÜNEŞTEN KORUNUN'

Açıklamada, özellikle güneşin en dik açıyla geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, vatandaşların açık alanlarda uzun süre vakit geçirmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu. Güneşin bu saatler arasında en yüksek noktada olması, zararlı UV ışınlarının cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği anlamına geliyor. Bu nedenle, güneşe doğrudan maruz kalmamaya özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

AKOM, sıcak havalarda vücudun ihtiyaç duyduğu sıvı miktarının arttığını hatırlatarak, bol sıvı tüketiminin önemine de değindi.

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