Ayşe Ateş, Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Mesajlarını Paylaştı

Ankara’da sokak ortasında öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, iddianamede adı geçen Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın ocak yöneticilerine Sinan Ateş ile ilgili talimat verdiği mesajların görüntülerini paylaştı.

Ayşe Ateş’in paylaştığı ekran görüntülerinde, Yıldırım'ın Ülkü Ocakları yöneticisi Ömer Şanlı’ya tepki gösterdiği mesajda “O kadar adam gittiniz. Bir işi halledemediniz. Bu da size son işti” ifadelerini kullandığı görüldü.

Yine aynı mesajlarda verilen talimatlar neticesinde, Ömer Şanlı’nın “Bunu bulmamız lazım başkanlarım. Emniyeti kanadını zorlayın” dediği göze çarptı.

Şanlı’nın daha sonraki mesajlarında ise “Pazartesi sabah ocakta olun. O zamana kadar video gelsin” diye mesaj attığı ve Sinan Ateş cinayetinin azmettiricileri arasında yer alan Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın “Başkanım, yarın gece sinyal gelecek. Telefonda lokasyon olarak” diye yanut verdiği ortaya çıktı.

‘KİŞİSEL VERİLER AYAKLARININ ALTINDA PASPAS OLMUŞ’

Ayşe Ateş, ise paylaştığı ekran görüntülerine “Milyonlarca kişinin kişisel verileri ayaklarının altına pas pas olmuş. Ben söylemiyorum, iddianame söylüyor. Ben söylesem, yalancı, derler. Ahmet Yiğit Yıldırım, verdiği (iş!), hakkıyla yerine getirilmeyince öfkeden deliye dönüyor: O kadar adam gittiniz. Bir işi halledemediniz. Bu da size son işti” ifadelerini not düşerek, paylaşımının devamında, “Milyonlarca kişinin kişisel verileri ayaklarının altına pas pas olmuş” dedi.