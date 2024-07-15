Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu düzelendi, Operasyonda 18 kilogram skunk ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 18 kilo 50 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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