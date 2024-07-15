Mardin'de Yaya Geçidinde Otomobilin Çarptığı Çocuklar Hayatını Kaybetti

Mardin'de yaya geçince otomobilin çarptığı 2 çocuk hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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Mardin'de Yaya Geçidinde Otomobilin Çarptığı Çocuklar Hayatını Kaybetti

Mardi’in Artuklu ilçesinde dün yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede ölen 10 yaşındaki İbrahim Halil Bumanhan’ın ardından 11 yaşındaki Orhan Kemal Duva da hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.

Dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi’nde meydana gelen ve sürücüsünün isminin öğrenilemediği kazada, bir otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal Duva’ya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 2 çocuk, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan İbrahim Halil Bumanhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakıma alınan Orhan Kemal Duva da sabah saatlerinde doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Çocukların cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Arap Mezarlığı’nda defnedildi.

Kaza ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Mardin Trafik kazası
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